в зале 300 мест. когда школьники заняли 8 полных рядов, в зале осталось 140 свободных мест. сколько мест в каждом ряду, если все ряды одинаковые?

Математика

в зале 300 мест. когда школьники заняли 8 полных рядов, в зале осталось 140 свободных мест. сколько мест в каждом ряду, если все ряды одинаковые?

Автор: Гость