в зале 300 мест. когда школьники заняли 8 полных рядов, в зале осталось 140 свободных мест. сколько мест в каждом ряду, если все ряды одинаковые?
Математика
в зале 300 мест. когда школьники заняли 8 полных рядов, в зале осталось 140 свободных мест. сколько мест в каждом ряду, если все ряды одинаковые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300-140=160(мест заняли школьники) 160:8=20(мест в каждом ряду)
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