Составить Задачу по Уравнению 1.икс умножить на 3= одна пятая

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МИША ПРОШЁЛ 3 ПРОЛЁТА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗА 1/5 ЧАСА.СКОЛЬКО ВРЕМИ МИША ПРОХОДИЛ КАЖДЫЙ ПРОЛЁТ? Х*3=1/5 Х=1/5 :3 Х=1/15 ЧАСА ИЛИ 4 МИНУТЫ ПРОХОДИЛ МИША КАЖДЫЙ ПРОЛЁТ