Строение Вулкана
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Строение Вулкана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательность строения: кратер,жерло вулкана,канал мантии,мантия и раскалённые горные породы (внутреннее строение)канальца идущие от жерла на поверхность,сток лавы(внешнее строение).
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