В товарный вагон пгрузили 120т зерна. на первойстанции выгрузили 11/24всегозерна ана следующей 6/13оставшегося зерна. сколько тонн зерна после этого осталось в вагоне. .

Математика

В товарный вагон пгрузили 120т зерна. на первойстанции выгрузили 11/24всегозерна ана следующей 6/13оставшегося зерна. сколько тонн зерна после этого осталось в вагоне. .

Автор: Гость