В товарный вагон пгрузили 120т зерна. на первойстанции выгрузили 11/24всегозерна ана следующей 6/13оставшегося зерна. сколько тонн зерна после этого осталось в вагоне. .
Математика
В товарный вагон пгрузили 120т зерна. на первойстанции выгрузили 11/24всегозерна ана следующей 6/13оставшегося зерна. сколько тонн зерна после этого осталось в вагоне. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/24=5 5*11=55 120-55=65 65/13=5 5*6=30 65-30=35 ответ будет 35т
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