В двух книгах 480 страниц. Во 2 книге на 40% больше страниц, чем в 1 книге. Сколько страниц в каждой книге?
Математика
В двух книгах 480 страниц. Во 2 книге на 40% больше страниц, чем в 1 книге. Сколько страниц в каждой книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- 1 книга 1,4х - 2 книга х+1,4х=480 2,4х=480 х=480/2,4 х=200 Ответ: 200 и 280
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