В двух книгах 480 страниц. Во 2 книге на 40% больше страниц, чем в 1 книге. Сколько страниц в каждой книге?

Математика

В двух книгах 480 страниц. Во 2 книге на 40% больше страниц, чем в 1 книге. Сколько страниц в каждой книге?

Автор: Гость