пакет в котором 4 яблока и 10 слив весит 600г а пакет в котором 2 яблока и 10 слив весит 400г.Сколько весит яблоко и сколько слива

Математика

пакет в котором 4 яблока и 10 слив весит 600г а пакет в котором 2 яблока и 10 слив весит 400г.Сколько весит яблоко и сколько слива

Автор: Гость