пакет в котором 4 яблока и 10 слив весит 600г а пакет в котором 2 яблока и 10 слив весит 400г.Сколько весит яблоко и сколько слива
Математика
пакет в котором 4 яблока и 10 слив весит 600г а пакет в котором 2 яблока и 10 слив весит 400г.Сколько весит яблоко и сколько слива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-400=200 весят 2 яб 200/2=100 вес 1го яб 400-200=200 200/10=20 вес сливы
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