решите графически систему уравнений xy=8 x+y+3=0

Алгебра
решите графически систему уравнений xy=8 x+y+3=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=8/x y=  -x-3   1 таблица у= 8/х – график гипербола х -8 -4 -2 -1 1 2 4 8 у -1 -2 -4 -8 8 4 2 1 2 таблица для уровнен. у = -х-3 график прямая х 0 -5 у-3 2 Графиком системы будет обьедение етих графиков
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