система уравнений решить тремя способами 1. графическим 2. подстановкой 3. сложением 2х+5у=-7 3х-у=15
Алгебра
система уравнений решить тремя способами 1. графическим 2. подстановкой 3. сложением 2х+5у=-7 3х-у=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 у1=(-7-2х)/5=-1,4-0,4х х -5 4 у 0,6 -3 у2=3х-15 х 4 5 у -3 0 Строишь точки и проводишь прямые. Ответ (4;-3) 2 у=3х-15 2х+5(3х-15)=-7 2х+15х-75=-7 17х=-7+75 17х=68 х=68:17 х=4 у=3*4-15 у=-3 (4;-3) 3 {2x+5y=-7 {3x-y=15/* 5⇒15x-5y=75 прибавим 17x=68 х=68:17 х=4 у=3*4-15 у=-3 (4;-3)
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