замените данное уравнение равносильным ему уравнением вида y=kx+l 5x-3y=60

Алгебра
замените данное уравнение равносильным ему уравнением вида y=kx+l 5x-3y=60
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-3y=60⇔10x-6y=120 --------------------------------------
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