все двузначные числа являющиеся делителями числа 594
Математика
все двузначные числа являющиеся делителями числа 594
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно расписать на однозначные 2 3 11 3 3 перемножим все возмодные варианты 22, 33, 11, 66, 99 , 18, 27, 54 вот и все очень просто Удачи.
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