В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?
Математика
В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6000/100=60 60*3=180 180/2=90 ответ90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Если уровень безработицы в стране возрос с 10% до 12%, а темп роста потенциального ВВП равен 3%, что произойдет с ВВП
Математика
в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, ч...
Математика
каштаны становили 7/15 деревьев что росли в парке.Клены составили 45% остатка а берёзы-остальные 88 деревьев. Сколько всего росло деревьев в парке?