В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?

Математика

В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?

Автор: Гость