В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?

Математика
В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля в одном большегрузном вагоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6000/100=60 60*3=180 180/2=90 ответ90
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