Найдите длину окружности, диаметр которой равен:1)1,2; 2)3,5см.
Геометрия
Найдите длину окружности, диаметр которой равен:1)1,2; 2)3,5см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)L = 2πR = πD 1,2*3,14=3,768приблизительно 4 2) 3,5*3,14=10,99приблизительно 11
Гость:
c=2Пr п=3,14 подставь d/2 в место радиуса и реши
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