какие приспособления помогают добывать пищу ,спасаться от врагов щуке,кроту,богомолу.
История
какие приспособления помогают добывать пищу ,спасаться от врагов щуке,кроту,богомолу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отличное зрение помогает во всем щуке, богомолу, кроту.
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