Два мальчика плыли на встречу друг другу один проплыл до встречи 27м а другой на 4 м меньше какое расстояние было между ними сначало?

Математика

Два мальчика плыли на встречу друг другу один проплыл до встречи 27м а другой на 4 м меньше какое расстояние было между ними сначало?

Автор: Гость