Два мальчика плыли на встречу друг другу один проплыл до встречи 27м а другой на 4 м меньше какое расстояние было между ними сначало?

Математика
Два мальчика плыли на встречу друг другу один проплыл до встречи 27м а другой на 4 м меньше какое расстояние было между ними сначало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-4=23 - проплыл второй мальчик 27+23=50 м расстояние между ними было сначало)
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