В геометрической прогрессии (Вп) сумма первых 2-х членов расна 108 а сумма первых трёх равна 117.Сколько членов этой прогрессии больше 1 ?
Алгебра
В геометрической прогрессии (Вп) сумма первых 2-х членов расна 108 а сумма первых трёх равна 117.Сколько членов этой прогрессии больше 1 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S2=108 S3=117. Решение: {S1+S2=b1+b1q =={b1(1+q)=108 {S1+S3=b1+b1q +b1q^2=={b1(1=q)+q^2=117 -Делим большее на меньшее т.е получаем q^2=9=>q=3 Sn=(b1(1-q^n))\(1-q) подставив получаем=> S2=(b1(1-3^2))\(1-3)=> 108=(b1(-8))\(-2)=> 4b=108=> b1=27 Следовательно.....из прогрессиии. вс ечисла будут больше 1
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