В геометрической прогрессии (Вп) сумма первых 2-х членов расна 108 а сумма первых трёх равна 117.Сколько членов этой прогрессии больше 1 ?

Алгебра

В геометрической прогрессии (Вп) сумма первых 2-х членов расна 108 а сумма первых трёх равна 117.Сколько членов этой прогрессии больше 1 ?

Автор: Гость