Какую массу нитробензола необходимо взять, чтобы получить 17.11грамм анилина, массовая доля которого составляет 92% от теоретически возможного?
Химия
Какую массу нитробензола необходимо взять, чтобы получить 17.11грамм анилина, массовая доля которого составляет 92% от теоретически возможного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: м(C6H5NH2) =17.11г выход реакции-92% найти: м( C6H5NO2)-? Решение: x г. 17.11 г. C6H5NO2+3H2= C6H5NH2 + 2H20 1 моль 1 моль 123 г/моль 93 г/моль 1)n=m/M;n( C6H5NH2)=17.11 г./93 г/моль=0.18 моль 2)n( C6H5NH2):n( C6H5NO2)=1:1=>n( C6H5NO2)=0.18 моль 3)m=n*M;m(C6H5NO2)=0.18 моль*123г/моль=22.14 г. 4)22.14г-100% х г. - 92% х г.- (22.14*92)/100=20.37 г.
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