Золото 585 пробы содержит 41.5 % меди. Сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2.8 г?

Химия

Золото 585 пробы содержит 41.5 % меди. Сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2.8 г?

Автор: Гость