Золото 585 пробы содержит 41.5 % меди. Сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2.8 г?

Химия
Золото 585 пробы содержит 41.5 % меди. Сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2.8 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 % - 41,5 % = 58,5 % СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА  2) 2,8 * 58,5 : 100 % = 1,638 ГРАММ ЧИСТОГО ЗОЛОТА В КОЛЬЦЕ
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