2 sin (п / 3-x)=1
Алгебра
2 sin (п / 3-x)=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin(π\3-x)=1 sin(π\3-x)=1\2 π\3-x=(-1)^n·π\6+πn n∈Z -x=(-1)^n·π\6-π\3+πn n∈Z x=(-1)^(n+1)π\6+π\3-πn n∈Z
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