Прямоугольник со сторонами 42 см и 14 см и квадрат имеют равные перимитры.Найдите длину стороны квадрата.
Математика
Прямоугольник со сторонами 42 см и 14 см и квадрат имеют равные перимитры.Найдите длину стороны квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр прямоугольника равен (42+14)*2=112, известно что квадрат имеет такой же периметр, т.к. у квадрата все стороны равны значит 112/4=28 см длина стороны квадрата
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