Одно из двух чисел в 6 раз больше второго.Если меньшее из них увеличить на 5,то их произведение увеличится на 75.Найдите эти числа.
Алгебра
Одно из двух чисел в 6 раз больше второго.Если меньшее из них увеличить на 5,то их произведение увеличится на 75.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1е - х. 2е - 6х х*6х=6х2 6х(х+5)=6х2+75 30х=75 х=2.5 - 1е число 6х=15 - 2е число
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