Одно из двух чисел в 6 раз больше второго.Если меньшее из них увеличить на 5,то их произведение увеличится на 75.Найдите эти числа.

Алгебра

Одно из двух чисел в 6 раз больше второго.Если меньшее из них увеличить на 5,то их произведение увеличится на 75.Найдите эти числа.

Автор: Гость