Белка с бельчонком запасли на зиму 350 грибов. Бельчонок собрал 75% числа грибов, собранных белкой. Сколько грибов собрала белка и сколько бельчонок?
Математика
Белка с бельчонком запасли на зиму 350 грибов. Бельчонок собрал 75% числа грибов, собранных белкой. Сколько грибов собрала белка и сколько бельчонок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x грибов собрала белка, тогда бельчонок собрал 0,75x грибов. x+0,75x=350 грибов 1,75x=350 грибов x=350:1,75 x=200 грибов 0,75x=200*0,75 0,75x=150 грибов Ответ:Белка собрала 200 грибов, бельчонок собрал 150 грибов.
Гость:
Пусть x собрала белка, тогда бельчонок собрал 0,75х, известно что вместе они собрали 350 грибов. Составим и решим уравнение х+0,75х=350 1,75х=350 х=350/1,75 х=200 грибов собрала белка 200*0,75=150 грибов собрал бельчонок Проверка 150+200=350
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