расстояние 400 м. мальчик пробежал туда и обратно за 4мин. С какой скоростьюбежал мальчик .
Математика
расстояние 400 м. мальчик пробежал туда и обратно за 4мин. С какой скоростьюбежал мальчик .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(пройденное мальчиком расстояние)=400+400=800м. t(время, за которое мальчик проделал весь путь)=4мин. v(скорость мальчика)=800:4=200м/мин Ответ:Скорость мальчика 200 метров в минуту.
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