расстояние 400 м. мальчик пробежал туда и обратно за 4мин. С какой скоростьюбежал мальчик .

Математика

расстояние 400 м. мальчик пробежал туда и обратно за 4мин. С какой скоростьюбежал мальчик .

Автор: Гость