Сумма двух чисел 378.Одно из них в 7 раз меньше другого.Найдите эти числа.
Математика
Сумма двух чисел 378.Одно из них в 7 раз меньше другого.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одно из чисел равно x, тогда второе число равно 7x. Известно что сумма чисел равна 378. Составим и решим уравнение. x+7x=378 8x=378 x=47.25 одно из чисел 47,25*7=330.75 второе число Проверка 47,25+330,75=378
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