Сколько литров воды потребуется, чтобы наполнить аквариум, имеющий форму куба, ребро которого равно 40 см?
Алгебра
Сколько литров воды потребуется, чтобы наполнить аквариум, имеющий форму куба, ребро которого равно 40 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*40*40=6400кубических сантиметров в аквариуме 6400/100=64 литров
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