Магазин в первый день продал 14 ящ.груш,а во второй - 18 таких же ящ.Во второй день было продано на 132 больше ,чем в первый день.Сколько кг.груш было продано в каждый день?
Математика
Магазин в первый день продал 14 ящ.груш,а во второй - 18 таких же ящ.Во второй день было продано на 132 больше ,чем в первый день.Сколько кг.груш было продано в каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-14=4ящика больше во второй день, следовательно в 4-ых ящиках 132 кг., следовательно в одном ящике 132/4=33кг. 14*33=462кг. в первый день 18*33=594кг. во второй день
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