Магазин в первый день продал 14 ящ.груш,а во второй - 18 таких же ящ.Во второй день было продано на 132 больше ,чем в первый день.Сколько кг.груш было продано в каждый день?

Математика

Магазин в первый день продал 14 ящ.груш,а во второй - 18 таких же ящ.Во второй день было продано на 132 больше ,чем в первый день.Сколько кг.груш было продано в каждый день?

Автор: Гость