Квартира состоит из двух комнат, кухни и подсобных помещений. Размеры первой комнаты 4м х 5м, второй- 3м х 5м, кухни 4м х 3м, а площадь подсобных помещений равна 10 м2. Определите общую площадь квартиры.
Математика
Квартира состоит из двух комнат, кухни и подсобных помещений. Размеры первой комнаты 4м х 5м, второй- 3м х 5м, кухни 4м х 3м, а площадь подсобных помещений равна 10 м2. Определите общую площадь квартиры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1я комната - 4*5=20 м2 2я комната - 3*5=15 м2 кухня - 4*3=12 м2 подсобка 10 м2 20+15+12+10=57 м2 общая площадь квартиры
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