Квартира состоит из двух комнат, кухни и подсобных помещений. Размеры первой комнаты 4м х 5м, второй- 3м х 5м, кухни 4м х 3м, а площадь подсобных помещений равна 10 м2. Определите общую площадь квартиры.

Математика

Квартира состоит из двух комнат, кухни и подсобных помещений. Размеры первой комнаты 4м х 5м, второй- 3м х 5м, кухни 4м х 3м, а площадь подсобных помещений равна 10 м2. Определите общую площадь квартиры.

Автор: Гость