рабочим нужно отремонтировать 72 машины за 6 дней,а они отремонтировали их за 4 дня.на сколько перевыполняли задание рабочие ежедневно,если каждый день ремонтировали машин поровну?

Математика

рабочим нужно отремонтировать 72 машины за 6 дней,а они отремонтировали их за 4 дня.на сколько перевыполняли задание рабочие ежедневно,если каждый день ремонтировали машин поровну?

Автор: Гость