рабочим нужно отремонтировать 72 машины за 6 дней,а они отремонтировали их за 4 дня.на сколько перевыполняли задание рабочие ежедневно,если каждый день ремонтировали машин поровну?
Математика
рабочим нужно отремонтировать 72 машины за 6 дней,а они отремонтировали их за 4 дня.на сколько перевыполняли задание рабочие ежедневно,если каждый день ремонтировали машин поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:4=18 машин рабочие ремонтировали в день 72:6=12 машин должны были ремонтировать по плану 18-12=6 на 6 машин рабочие ежедневно перевыполняли план
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