3х+5х+96=1568
Математика
3х+5х+96=1568
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х выносим за скобки х(3+5)+96=1568 8х+96=1568 Вычитаем из обеих частей равенства 96 получаем 8х=1472 Делим обе части равенства на 8 получаем х=184
Гость:
3x+5x+96=1568 3x+5X=1568-96 8x=1472 x=1472/8 x=184
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