на двух полках находится 110 книг.Если со второй полки переставить половину книг на первую,то на первой окажется в 4 раза больше,чем на второй.Сколько книг на каждой полке?
Алгебра
на двух полках находится 110 книг.Если со второй полки переставить половину книг на первую,то на первой окажется в 4 раза больше,чем на второй.Сколько книг на каждой полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x книг осталось на второй полке, тогда на второй полке 4x. Составим и решим уравнение x+4x=110, 5x=110, x=22 1) На первой полке 22*2=44 2) на первой полке 110-44=66
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