на двух полках находится 110 книг.Если со второй полки переставить половину книг на первую,то на первой окажется в 4 раза больше,чем на второй.Сколько книг на каждой полке?

Алгебра

на двух полках находится 110 книг.Если со второй полки переставить половину книг на первую,то на первой окажется в 4 раза больше,чем на второй.Сколько книг на каждой полке?

Автор: Гость