с помощью формулы V=abc найти ab,если V=1088дм кубических,с=17 см
Математика
с помощью формулы V=abc найти ab,если V=1088дм кубических,с=17 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ab=V/c 1дм³=1000см³ 1дм²=100см² ab=1088000:17 ab=64000см²=640дм²
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