сколько атомов водорода содержится в 9 г воды?
Химия
сколько атомов водорода содержится в 9 г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильно! Не 2!!! находим количество вещества μ=m/M=9/18=0,5 моль. N=N(a)*μ=10²³*6/2=3*10²³ молекул воды всего. молекулы кислорода/молекулы водорода=1/2 мол.водорода= 2*3*10²³/3=2*10²³молекул!!!
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