в треугольнике АВС угол С=90 на сторонах АС,АВ, ВС соответственно взяты точки М,Р,К так,что четырехугольник СМРК является квадратом АС=6см,ВС=14см,найдите сторону МС
Геометрия
в треугольнике АВС угол С=90 на сторонах АС,АВ, ВС соответственно взяты точки М,Р,К так,что четырехугольник СМРК является квадратом АС=6см,ВС=14см,найдите сторону МС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тр-к АВС и тр-к РВК подобны( по двум углам угол В- общий, угол С=углу К= 90 град тогда АС/ВС=РК/КВ. Пусть РК=х, тогда МС=СК=МР=РК=х КВ=14-х 6/14=х/(14-х) 6*(14-х)=14х 84-6х=14х 20х=84 х=4,2 МС=4,2
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