Сколько витков манганиновой проволоки сечением 0.77 мм(2) необходимо навить на цилиндрический карка диаметром 2.0 м , чтобы получить сопротивление 1.0 Ом
Физика
Сколько витков манганиновой проволоки сечением 0.77 мм(2) необходимо навить на цилиндрический карка диаметром 2.0 м , чтобы получить сопротивление 1.0 Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельное сопротивление манганина ρ=2,7·10(-8) Ом·м Сечение проволоки S=0,77 мм²=0,77·10(-6) м² Сопротивление проволоки R=ρ·l/S => l=RS/ρ - длина проволоки l=1×0,77·10(-6)/2,7·10(-8)≈28,52 м Длина окружности L=2πR=πd Длина 1-го витка L=3.14*2≈6.28 м Тогда число витков w=l/L=28.52/6.28≈4.5 Ответ: чтобы получить сопротивление 1Ом надо на каркас диаметром 2 м намотать 4,5 витка манганиновой проволоки сечением 0,77 мм²
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