диагональ осевого сечения цилиндра равна 8 см и составляет с образующей угол 60 градусов. найдите площадь полной поверхности цилиндра.
Геометрия
диагональ осевого сечения цилиндра равна 8 см и составляет с образующей угол 60 градусов. найдите площадь полной поверхности цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть осевое сечение АВСD. ВD-диагональ осевого сечения. Угол DВС=60 град. Тогда угол ВDС=90-60=30 град. ВС=ВD/2=8/2=4 см. DС диаметр DС= ВD*cos30=8*((корень из 3)/2)=4*(корень из 3) R=2*(корень из 3) S=2пиR(l+R)=2пи*2*(корень из 3)(4+2*(корень из 3))= =8пи*(корень из 3)(2+(корень из 3))=16пи*(корень из 3)+24пи
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