точки А (-4;1) и В(4;7) являются концами диаметра окружности.найдите диаметр окружности,координаты центра окружности. запишите уравнение окружности
Геометрия
точки А (-4;1) и В(4;7) являются концами диаметра окружности.найдите диаметр окружности,координаты центра окружности. запишите уравнение окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=корень из ((4-(-4))^2+(7-1)^2)=корень из (64+36)=10.- диаметр R=10/2=5 - радиус O(x;у)- центр окружности х=(-4+4)/2=0 у=(7+1)/2=4 О(0;4)- центр окружности Тогда уравнение окружности имеет вид: x^2+(y-4)^2=25
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