Высота цилиндра равна 16 см. На расстоянии 6 см от оси цилиндра проведено сечения, параллельное оси цилиндра и имеющее форму квадрата. Найдите радиус цилиндра
Геометрия
Высота цилиндра равна 16 см. На расстоянии 6 см от оси цилиндра проведено сечения, параллельное оси цилиндра и имеющее форму квадрата. Найдите радиус цилиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь АBCD-квадрат-сечение. АВ - верхняя хорда. АВ=ВС=Н=16 см.- по условию. К- середина АВ. Рассмотрим треуг.ОАВ. ОА=ОВ-как радиусы. ТР-к ОАВ равнобедренный. ОК-высота, медиана (св-во равнобедренного тр-ка)тогда ОК=6 см.АК=АВ/2=16/2=8 см. Рассм. тр-к ОАК. По т. Пифагора ОА^2=АК^2+ОК^2=6^2+8^2=36+64=100 ОА=R=10 см
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