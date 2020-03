теплоход 120км проходит за 5 часов против течения реки и 180км за 6ч по течению.Найти скорость течения реки и собственную скорость теплохода

Гость: Гость:

I способ: [latex]1)[/latex] [latex]120:5=24[/latex] ( км/ч ) - скорость теплохода против течения реки [latex]2) [/latex] [latex]180:6=30[/latex] ( км/ч ) - скорость теплохода по течению реки [latex]V_{t}= \frac{ V_{1} + V_{2} }{2} [/latex] [latex]V_{r}= \frac{ V_{1} - V_{2} }{2} [/latex], где [latex]V_{t}[/latex] - собственная скорость теплохода [latex]V_{r}[/latex] - скорость течения реки [latex]V_{1}[/latex] - скорость теплохода по течению реки [latex]V_{2}[/latex] - скорость теплохода против течения реки [latex]3)[/latex] [latex](30+24):2=27[/latex] ( км/ч) - собственная скорость теплохода [latex]4) [/latex] [latex](30-24):2=3[/latex] ( км/ч) - скорость течения реки Ответ: [latex]3[/latex] км/ч; [latex]27[/latex] км/ч II способ: Пусть [latex]a[/latex] км/ч - собственная скорость теплохода, [latex]b[/latex] км/ч - скорость течения реки. Тогда [latex](a+b)[/latex] км/ч - скорость теплохода по течению реки, а [latex](a-b)[/latex] км/ч - скорость теплохода против течения реки. Значит [latex]5*(a-b) [/latex] км - расстояние, пройденное за 5 часов против течения реки или 120 км [latex]6*(a+b)[/latex] км - расстояние, пройденное за 6 часов по течению реки или 180 км Составим систему уравнений: [latex] \left \{ {{5(a-b)=120} \atop {6(a+b)=180}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{a-b=24} \atop {a+b=30}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{a-b=24} \atop {2a=54}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{b=a-24} \atop {a=27}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{b=3} \atop {a=27}} \right. [/latex] Ответ: [latex]3[/latex] км/ч; [latex]27[/latex] км/ч