параллельны ли прямые А и С, если угол1=50градусов, угол7=130градусов
Геометрия
параллельны ли прямые А и С, если угол1=50градусов, угол7=130градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в задаче говорится об угле между ними , то нет между прраллельными прямыми угол равен 180, 360 и т.д.
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