с какой скоростью в км/ч должен передвигаться трактор чтобы пройти 15 км за 50 мин

Математика
с какой скоростью в км/ч должен передвигаться трактор чтобы пройти 15 км за 50 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:0,833~приближенно 18км/ч
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