На столе стоит телевизор массой 5кг.Определить силу тяжести и вес телевизора.изобразить эти силы на рисунке

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Fт=50 Н Р=50 Н Нарисуй поверхность, на которой стоит телевизор, сам телевизор на ней нарисуй как прямоугольник. Сила тяжести (Fт) - стрелочка вниз из середины прямоугольника, вес - стрелочка идёт от низа прямоугольника.