На столе стоит телевизор массой 5кг.Определить силу тяжести и вес телевизора.изобразить эти силы на рисунке
Физика
На столе стоит телевизор массой 5кг.Определить силу тяжести и вес телевизора.изобразить эти силы на рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт=50 Н Р=50 Н Нарисуй поверхность, на которой стоит телевизор, сам телевизор на ней нарисуй как прямоугольник. Сила тяжести (Fт) - стрелочка вниз из середины прямоугольника, вес - стрелочка идёт от низа прямоугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На складе всего 88л сока,трёхлитровых банок апельсинового сока столько же,сколько пятилитровых банок яблочного сока.Сколько литров апельсинового со...
Алгебра
теплоход 120км проходит за 5 часов против течения реки и 180км за 6ч по течению.Найти скорость течения реки и собственную скорость теплохода