небольшое сочинение-размышление век живи век учись!и ты наконец достигнишь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь сказать, что ни чего не знаешь

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небольшое сочинение-размышление век живи век учись!и ты наконец достигнишь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь сказать, что ни чего не знаешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Век живи - век учись Не секрет, что учиться надо всю жизнь. Сначала мы учимся в школе (кто 9, кто 11 лет), потом начинается студенческая жизнь. Каждый выбирает профессию по своим умениям, знаниям и стремлению к чему-либо. Школьные годы, говорят, чудесные, но, к сожалению, не надолго, и надо стремиться успеть получить максимум того, что даёт школа. Понятно, что после детского сада ребёнку трудно усидеть на уроке 40 минут, и поэтому первоклассникам устраивают во время урока так называемую пятиминутку, где они делают зарядку как всего тела, так и разминают запястья. Поначалу ребёнку хочется пойти в первый класс, но после того, как он столкнётся с трудностями, он начинает отлынивать от занятий в школе. В средней же школе - с 7-го класса - школьник начинает понимать, что ему через 2 или 4 года сдавать выпускные экзамены, и начинает браться за ум (проверено на собственном опыте). Учиться надо не только в школьные и студенческие годы, но и всю жизнь у старшего поколения и на своих ошибках. Как говорится, на ошибках люди учатся. Так давайте же будем учиться всю жизнь!  
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