небольшое сочинение-размышление век живи век учись!и ты наконец достигнишь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь сказать, что ни чего не знаешь
Русский язык
небольшое сочинение-размышление век живи век учись!и ты наконец достигнишь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь сказать, что ни чего не знаешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Век живи - век учись Не секрет, что учиться надо всю жизнь. Сначала мы учимся в школе (кто 9, кто 11 лет), потом начинается студенческая жизнь. Каждый выбирает профессию по своим умениям, знаниям и стремлению к чему-либо. Школьные годы, говорят, чудесные, но, к сожалению, не надолго, и надо стремиться успеть получить максимум того, что даёт школа. Понятно, что после детского сада ребёнку трудно усидеть на уроке 40 минут, и поэтому первоклассникам устраивают во время урока так называемую пятиминутку, где они делают зарядку как всего тела, так и разминают запястья. Поначалу ребёнку хочется пойти в первый класс, но после того, как он столкнётся с трудностями, он начинает отлынивать от занятий в школе. В средней же школе - с 7-го класса - школьник начинает понимать, что ему через 2 или 4 года сдавать выпускные экзамены, и начинает браться за ум (проверено на собственном опыте). Учиться надо не только в школьные и студенческие годы, но и всю жизнь у старшего поколения и на своих ошибках. Как говорится, на ошибках люди учатся. Так давайте же будем учиться всю жизнь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Зерно перевозили на двух автомашинах различной грузоподъёмности. В первый день было вывезено 27 т зерна, причем одна машина сделала 4 рейса, а друг...
Физика