что такое "наднациональные единицы различного масштаба"?

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наднациональное имеет корни в национальном, достигшем своего пика и не остановившемся в своём развитии... Способность национальной валюты свободно обмениваться на иностранные валюты во всех видах денежных операций по действительном валютном курсе называется конвертированностью И на данное время полностью конвертированными считаются лишь не больше десяти валют мира, из них пять - свободно используемые: доллар (т.е., канады) США, немецкая марка, японская йена, английский фунт стерлингов и французский франк. Люди грезят, что А теперь к ним относят и евро. Именно эти валюты выполняют функцию мировых денег в полном объеме, выступая в качестве международного расчетного и платежного средства во всех видах операций. Следовательно, наднационкльные деньги — это функция, в которой деньги обслуживают движение (т.е., ее неотъемлемое свойство) стоимости в международном экономическом обороте и обеспечивают реализацию взаимоотношений между странами..