Выписать словосочетания из текста: сидели и думали, в Москве, мы проверим, красиво говорить.

Русский язык
Выписать словосочетания из текста: сидели и думали, в Москве, мы проверим, красиво говорить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мы проверим" - не словосочетание. Только "красиво говорить", вид связи - примыкание.
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