12345 сколько вариантов расстановки цифр можно сделать
Математика
12345 сколько вариантов расстановки цифр можно сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первое место можно поставить одну из 5 цифр, на второе - из 4, на третье - из 3, на четвёртое - из 2, и на пятое - последнюю цифру. Кол.-во вариантов равно: 5*4*3*2*1=120 вариантов, или 5! (факториал из пяти)
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