Одну из сторон квадрата уменьшили на 3 см,а другую сторону увеличили на 2 см. Получился прямоугольник, периметр которого равен 38 см. Какова площадь этого прямоугольника?
Математика
Одну из сторон квадрата уменьшили на 3 см,а другую сторону увеличили на 2 см. Получился прямоугольник, периметр которого равен 38 см. Какова площадь этого прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-сторона квадрата х-3 и х+2-стороны прямоугольника 2(х-3+х+2)=38 2(2х-1)=38 2х-1=19 2х=20 х=10 10-3=7-1 сторона 10+2=12-2 сторона 7*12=84см² площадь
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