Одну из сторон квадрата уменьшили на 3 см,а другую сторону увеличили на 2 см. Получился прямоугольник, периметр которого равен 38 см. Какова площадь этого прямоугольника?

Математика

Одну из сторон квадрата уменьшили на 3 см,а другую сторону увеличили на 2 см. Получился прямоугольник, периметр которого равен 38 см. Какова площадь этого прямоугольника?

Автор: Гость