почему в шведской тюрьме заключённым дают на десерт бананы?
Французский язык
почему в шведской тюрьме заключённым дают на десерт бананы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бананы способствуют выработке "гормонов счастья" - вот чтобы заключённые были счастливее и кормят бананами.. Потому что там стараются не наказать человека, а исправить его.
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