85% человек знают английский язык, 75% знают испанский, какая часть знает 2 языка

Математика
85% человек знают английский язык, 75% знают испанский, какая часть знает 2 языка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15% не англ. 25% не исп. 100-(15+25)=60% - точно знают 2 языка
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