Между числами -8 и -35 вставьте два числа так,чтобы получилось четыре последовательных члена арефметической прогрессии.Найдите разность этой прогрессии.

Алгебра

Между числами -8 и -35 вставьте два числа так,чтобы получилось четыре последовательных члена арефметической прогрессии.Найдите разность этой прогрессии.

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