Между числами -8 и -35 вставьте два числа так,чтобы получилось четыре последовательных члена арефметической прогрессии.Найдите разность этой прогрессии.
Алгебра
Между числами -8 и -35 вставьте два числа так,чтобы получилось четыре последовательных члена арефметической прогрессии.Найдите разность этой прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{[latex]{ a_{n} }[/latex]} - арифметическая прогрессия [latex]a_1=-8[/latex] [latex]a_4=-35[/latex] [latex]a_n=a_1+(n-1)*d[/latex] [latex]a_4=a_1+3d[/latex] [latex]-8+3d=-35[/latex] [latex]3d=-35+8[/latex] [latex]3d=-27[/latex] [latex]d=-9[/latex] [latex]a_2=a_1+d=-8-9=-17[/latex] [latex]a_3=a_1+2d=-8+2*(-9)=-8-18=-26[/latex] Ответ: [latex]-9[/latex]
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