Измерения прямоугольного параллепипеда АВСDA1B1C1D1 имеют длины: AD=8см, AB=9см, АА1=12см. найдите длины векторов: СС1, СВ,CD,DC1, DB, DB1
Геометрия
Измерения прямоугольного параллепипеда АВСDA1B1C1D1 имеют длины: AD=8см, AB=9см, АА1=12см. найдите длины векторов: СС1, СВ,CD,DC1, DB, DB1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СС1 = АА1 = 12 см CB = AD = 8 см CD = АВ = 9 см DC1 = DC1 = CD2 + СС12 = 81 + 144 = 15 см DB = DB = АВ2 + AD2 = 64 + 81 = 145 см DB1 = = DB1 DB2 + BB12 = 145 + 144 = 17 см
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