При езде на велосипеде без заднего крыла грязь с колес попадает на спину велосипедиста. Как получается, что комочки грязи могут достать велосипедиста???

Физика
При езде на велосипеде без заднего крыла грязь с колес попадает на спину велосипедиста. Как получается, что комочки грязи могут достать велосипедиста???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
центростремительная сила - эта сила держит грязь на ободе, увеличение скорости (то есть отлипание) приводят к отрыву комка - дальше он летит по касательной к ободу (в направлении вектора мгновенной скорости).
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